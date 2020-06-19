Российского бойца UFC дважды за сутки проверили на допинг

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о проведении двух тестирований на допинг в течении суток. Между первым и вторым прошло 22 часа.

Тесты брали представители Американского антидопингового агентства (USADA). Сейчас Ян находится в США и готовится к следующему поединку.

"Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще?" — рассказал спортсмен в Instagram.

Чемпионский бой Яна

Ян 11 июля проведёт бой против бразильского бойца Жозе Алду. Поединок пройдёт на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Ранее от титула из-за завершения карьеры отказался Генри Сехудо.