Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Звонок Пригожина заставил Навального забыть, как пользоваться телефоном
"Умные часы" превратят в систему мониторинга здоровья
Путин и Лукашенко обсудили единое визовое пространство
В Москве запускают акцию "Спасибо медработникам"
Лукашенко отказался от денег ВБ и требований ввести карантин
Эксперт: "Нужно ужесточить ответственность за торговлю базами данных"
В России снизили ключевую ставку
Зачем проводятся опыты по воссозданию первой формы жизни на Земле?
Москвичи снова смогут устраивать свадьбы в необычных местах

Российского бойца UFC дважды за сутки проверили на допинг

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о проведении двух тестирований на допинг в течении суток. Между первым и вторым прошло 22 часа.

Тесты брали представители Американского антидопингового агентства (USADA). Сейчас Ян находится в США и готовится к следующему поединку.

"Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще?" — рассказал спортсмен в Instagram.

Чемпионский бой Яна

Ян 11 июля проведёт бой против бразильского бойца Жозе Алду. Поединок пройдёт на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Ранее от титула из-за завершения карьеры отказался Генри Сехудо.

Последние материалы
Лукашенко отказался от денег ВБ и требований ввести карантин
Эксперт: "Нужно ужесточить ответственность за торговлю базами данных"
В России снизили ключевую ставку
Зачем проводятся опыты по воссозданию первой формы жизни на Земле?
Москвичи снова смогут устраивать свадьбы в необычных местах
В Испании будут показывать чемпионат РПЛ
В Швейцарии создали нанодвигатель из 16 атомов
Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся 21 июня
В "Одноклассниках" по-особенному отметят День медработника
Полиция Испании вычислила любителя пострелять по фото политиков
Популярное
Мир. Новости мира
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?

Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?

Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Здоровье
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Фигурное катание
Американка бросила фигурное катание ради карьеры порноактрисы
Путешествия
На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России
Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Василий Амирджанов Королей и премьеров заменят Тунберг и Флойд Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Политолог Сергей Михеев: вакцины ВОЗ приводили к бесплодию
Большинство россиян доверяют своему президенту
Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Большинство россиян доверяют своему президенту
Бывшего главу Чувашии захоронят на Чебоксарском кладбище
Бывшего главу Чувашии захоронят на Чебоксарском кладбище
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Анна Семенович в образе крестьянки "смутила" корову
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Дестабилизирует Россию сама власть
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ