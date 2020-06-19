Футболист "Ростова" Ивелин Попов сообщил, что его повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Полузащитник был одним из шести игроков, у которых два дня назад обнаружили COVID.
"Надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока я сижу на самоизоляции и не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают", — приводит "РБ Спорт" слова Попова.
Также футболист заявил, что не знает, какая ситуация у других игроков, у которых обнаружили "ковид".
Ранее главный тренер "Ростова сравнил ситуацию в "Ростове" с попаданием в "тюрьму". По его словам, основной состав не отправится на матч с "Сочи" из-за нахождения 42 человек на карантине.
В "Ростове" выступали за перенос матча, но "Сочи" был против. Игра состоится 19 июня и начнётся в 20.00 на стадионе "Фишт". Скорее всего, играть в Сочи будут 17-летние футболисты академии "Ростова".
Сегодня состоялось предматчевое совещание, клубы подтвердили участие в игре. Футболисты прилетят в "Сочи" за шесть часов до начала матча.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?