Попов сдал отрицательный тест на COVID: что происходит в "Ростове"

Футболист "Ростова" Ивелин Попов сообщил, что его повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Полузащитник был одним из шести игроков, у которых два дня назад обнаружили COVID.

"Надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока я сижу на самоизоляции и не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают", — приводит "РБ Спорт" слова Попова.

Также футболист заявил, что не знает, какая ситуация у других игроков, у которых обнаружили "ковид".

Футболисты "Ростова" в "тюрьме"

Ранее главный тренер "Ростова сравнил ситуацию в "Ростове" с попаданием в "тюрьму". По его словам, основной состав не отправится на матч с "Сочи" из-за нахождения 42 человек на карантине.

Матч "Сочи" — "Ростов" состоится

В "Ростове" выступали за перенос матча, но "Сочи" был против. Игра состоится 19 июня и начнётся в 20.00 на стадионе "Фишт". Скорее всего, играть в Сочи будут 17-летние футболисты академии "Ростова".

Сегодня состоялось предматчевое совещание, клубы подтвердили участие в игре. Футболисты прилетят в "Сочи" за шесть часов до начала матча.