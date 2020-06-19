Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что основной состав команды не полетит на матч против "Сочи", который должен начаться сегодня в 20.00. Ранее сообщалось, что клубы договорились провести игру без переноса.
У шести игроков "Ростова" был обнаружен коронавирус. Основной состав команды, тренерский штаб и персонал клуба в количестве 42 человек были помещены под двухнедельный карантин.
Карпин сравнил ситуацию с попаданием в "тюрьму". Он не знает, кто именно будет играть против "Сочи". По сведениям "СЭ", это будут футболисты команды 2003 года рождения.
"Я на карантине. В "тюрьме". А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю… Кто там кого заявляет, кто поедет в "Сочи"… Я не знаю", — приводит "СЭ" слова Карпина.
Ростовчане ведут борьбу за попадание в еврокубки. Команда занимает четвёртое место:
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