"Сочи" объявил о договорённости с "Ростовом" по матчу РПЛ

"Сочи" на официальной странице клуба во "ВКонтакте" объявил о том, что матч 23-го тура РПЛ состоится в ранее намеченные сроки. Стартовый свисток на стадионе "Фишт" прозвучит 19 июня в 20.00.

"Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00", — говорится в заявлении "Сочи".

"Ростов" без шести футболистов

Донской клуб будет выступать без шести футболистов основного состава. Игроки ранее сдали положительные тесты на коронавирус.

Сообщалось, что 42 работника клуба были отправлены на карантин. "Ростов" просил о переносе игры, но "Сочи" настоял на проведении матча.

По регламенту РПЛ, у клуба должно быть 16 полевых игроков и два вратаря для заявки на матч. В "Сочи" считают, что такое количество футболистов у "Ростова" есть несмотря на карантин.