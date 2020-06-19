"Сочи" на официальной странице клуба во "ВКонтакте" объявил о том, что матч 23-го тура РПЛ состоится в ранее намеченные сроки. Стартовый свисток на стадионе "Фишт" прозвучит 19 июня в 20.00.
"Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00", — говорится в заявлении "Сочи".
Донской клуб будет выступать без шести футболистов основного состава. Игроки ранее сдали положительные тесты на коронавирус.
Сообщалось, что 42 работника клуба были отправлены на карантин. "Ростов" просил о переносе игры, но "Сочи" настоял на проведении матча.
По регламенту РПЛ, у клуба должно быть 16 полевых игроков и два вратаря для заявки на матч. В "Сочи" считают, что такое количество футболистов у "Ростова" есть несмотря на карантин.
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