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Бензема вошёл в пятёрку лучших бомбардиров "Реала"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Реала" Карим Бензема в матче чемпионата Испании против "Валенсии" сделал дубль. Это помогло команде разгромить соперника со счётом 3:0. Мадридский клуб сократил дистанцию с "Барселоной" до 1 очка.

По сведениям пресс-службы "Реала", Бензема довёл свой бомбардирский счёт до 243 голов, проведя 503 матча. По этому показателю он обошёл венгра Ференца Пушкаша, который с 1958 по 1966 год забил 242 мяча.

"Я очень счастлив и надеюсь подняться ещё выше. Безумно рад, что играю за "Реал", — заявил Бензема.

Лучшие бомбардиры "Реала"

Бензема вышел на пятое место среди лучших снайперов "Реала".

  1. Криштиану Роналду — 451 гол;
  2. Рауль — 323;
  3. Альфредо Ди Стефано — 308;
  4. Сантильяна — 290;
  5. Карим Бензема — 243.

Карьера Бензема

Карим выступает за "Реал" с 2009 года. Мадридцы тогда заплатили "Лиону" 35 млн евро за форварда. В составе французской команды он отыграл 148 матчей и забил 66 голов.

Бензема успешно выступал за сборную Франции — 83 матча, 27 голов. В 2015 году партнёр Карима по команде Матьё Вальбуэна обвинил его в шантаже. После скандала форварда не вызывали в состав команды.

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