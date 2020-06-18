Исмаилов показал форму перед боем с Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к бою против Александра Емельяненко. Спортсмен опубликовал фото в Instagram.

"Дайте мне, пожалуйста, тарелку и 113 кг мяса, я зверски голоден", — подписал фотографию Исмаилов.

Поединок Исмаилова и Емельяненко намечен на 24 июля. Ранее сообщалось, что организаторы боя надеются, что на трибунах будут присутствовать зрители.