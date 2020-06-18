Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к бою против Александра Емельяненко. Спортсмен опубликовал фото в Instagram.
"Дайте мне, пожалуйста, тарелку и 113 кг мяса, я зверски голоден", — подписал фотографию Исмаилов.
Поединок Исмаилова и Емельяненко намечен на 24 июля. Ранее сообщалось, что организаторы боя надеются, что на трибунах будут присутствовать зрители.
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Дайте мне пожалуйста тарелку и 113кг мяса, я зверски голоден😬😁🐍) #магомедисмаилов #соточка
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