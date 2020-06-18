ЦСКА подписал контракт с форвардом "Ванкувера" Голдобиным

Нападающий Николай Голдобин подписал соглашение с московским ЦСКА. Контракт рассчитан на два года, сообщает пресс-служба армейцев.

Голдобин выступал за "Сан-Хосе Шаркс" с 2015 года, затем перешёл в "Ванкувер Кэнакс". Форвард всего провёл в НХЛ 125 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 27 результативных передач.

В этом сезоне Голдобин выступал в фарм-клубе "Кэнакс" "Ютика Кометс". В АХЛ он провёл 51 матч, в которых набрал 50 (19 голов и 31 передача) очков.