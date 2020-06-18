Американка бросила фигурное катание ради карьеры порноактрисы

Американская фигуристка Мелисса Буланхаги объявила о завершении спортивной карьеры. Девушка начала карьеру актрисы фильмов для взрослых.

Буланхаги с 2006 по 2011 год выступала на американских турнирах. Лучшим результатом стало 10-е место на чемпионате США.

Позже Мелисса переехала на историческую родину — на Филиппины. Но и там больших успехов достичь ей не удалось. Девушка не смогла отобраться на Олимпиаду-2014 в Сочи. Затем фигуристка переехала в Таиланд и пыталась тренировать юных девушек.

Недавно Буланхаги вернулась в США без денег. Девушка попробовала сниматься в порно вместе с соседкой по комнате. В этой профессии у Мелиссы получается лучше, чем в фигурном катании. Она известна на специализированных сайтах под псевдонимом Джада Кай, сообщает Daily Star.