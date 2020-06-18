Вернер прокомментировал переход в "Челси"

"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По сведениям СМИ, "Челси" заплатит "Лейпцигу" 53 млн евро. Вернер доиграет до конца июня в Бундеслиге, после чего пройдёт медосмотр и присоединится к лондонцам. Таким образом, форвард не поможет немецкому клубу в Лиге чемпионов.

Вместе с тем он не сможет выйти на поле в матче за "Челси" против "Баварии", который пройдёт в августе.

Реакция Вернера

"Я рад подписать контракт с "Челси", для меня большая честь присоединиться к этому замечательному клубу. Я с нетерпением жду следующего сезона с моими новыми товарищами по команде, моим новым тренером и, конечно, болельщиками "Челси". Вместе у нас впереди очень успешное будущее", — заявил Вернер после перехода.