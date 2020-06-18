Плющенко хочет провести бой с Навальным

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в интервью Тине Канделаки на KP. ru.

"Я готов выйти на ринг с тем же Навальным. Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем — спарринг: наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному", — заявил Плющенко.

Конфликт Плющенко и Навального

Ранее Плющенко опубликовал в Instagram ролик в поддержку голосования за поправки в конституцию. Навальный раскритиковал олимпийского чемпиона.

На критику Плющенко заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране, и пообещал обсудить вопрос "по-мужски".