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Плющенко хочет провести бой с Навальным

Спорт » Фигурное катание

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в интервью Тине Канделаки на KP. ru.

"Я готов выйти на ринг с тем же Навальным. Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем — спарринг: наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному", — заявил Плющенко.

Конфликт Плющенко и Навального

Ранее Плющенко опубликовал в Instagram ролик в поддержку голосования за поправки в конституцию. Навальный раскритиковал олимпийского чемпиона.

На критику Плющенко заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране, и пообещал обсудить вопрос "по-мужски".

"Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить", — написал Плющенко в Instagram.

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