УЕФА опубликовал новое расписание Евро-2020
УЕФА утвердил новое расписание Евро-2020. Турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.
Все 12 городов подтвердили взятые на себя обязательства по проведению матчей. Таким образом, Евро-2020 откроет матч сборных Турции и Италии в Риме.
Сборная России проведёт два матча в Санкт-Петербурге, один — в Копенгагене.
Расписание Евро-2020
Групповой турнир
11 июня
- 21.00 Турция — Италия (Рим, группа А).
12 июня
- 15.00 Уэльс — Швейцария (Баку, А).
- 18.00 Дания — Финляндия (Копенгаген, В).
- 21.00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург, В).
13 июня
- 15.00 Англия — Хорватия (Лондон, D).
- 18.00 Австрия — победитель плей-офф А или D (Бухарест, С).
- 21.00 Голландия — Украина (Амстердам, С).
14 июня
- 15.00 Победитель плей-офф С — Чехия (Глазго, D).
- 18.00 Польша — победитель плей-офф B (Дублин, E).
- 21.00 Испания — Швеция (Бильбао, E).
15 июня
- 18.00 Победитель плей-офф A или D — Португалия (Будапешт, F).
- 21.00 Франция — Германия (Мюнхен, F).
16 июня
- 15.00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург, B).
- 18.00 Турция — Уэльс (Баку, А).
- 21.00 Италия — Швейцария (Рим, А).
17 июня
- 15.00 Украина — победитель плей-офф D или A (Бухарест, С).
- 18.00 Дания — Бельгия (Копенгаген, В).
- 21.00 Голландия — Австрия (Амстердам, С).
18 июня
- 15.00 Швеция — победитель плей-офф B (Дублин, Е).
- 18.00 Хорватия — Чехия (Глазго, D).
- 21.00 Англия — победитель плей-офф C (Лондон, D).
19 июня
- 15.00 Победитель плей-офф A или D — Франция (Будапешт, F).
- 18.00 Португалия — Германия (Мюнхен, E).
- 21.00 Испания — Польша (Бильбао, Е).
20 июня
- 18.00 Италия — Уэльс (Рим, А).
- 18.00 Швейцария — Турция (Баку, А).
21 июня
- 18.00 Победитель плей-офф D или A — Голландия (Амстердам, С).
- 18.00 Украина — Австрия (Бухарест, С).
- 21.00 Россия — Дания (Копенгаген, В).
- 21.00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург, В).
22 июня
- 21.00 Чехия — Англия (Лондон, D).
- 21.00 Хорватия — победитель плей-офф C (Глазго, D).
23 июня
- 18.00 Победитель плей-офф B — Испания (Бильбао, Е).
- 18.00 Швеция — Польша (Дублин, Е).
- 21.00 Германия — победитель плей-офф A или D (Мюнхен, F).
- 21.00 Португалия — Франция (Будапешт, F).
1/8 финала
26 июня
- 18.00 Матч 1: 2A — 2B (Амстердам).
- 21.00 Матч 2: 1A — 2C (Лондон).
27 июня
- 18.00 Матч 3: 1C — 3D/E/F (Будапешт).
- 21.00 Матч 4: 1B — 3A/D/E/F (Бильбао).
28 июня
- 18.00 Матч 5: 2D — 2E (Копенгаген).
- 21.00 Матч 6: 1F — 3A/B/C (Бухарест).
29 июня
- 18.00 Матч 7: 1D — 2F (Дублин).
- 21.00 Матч 8: 1E — 3A/B/C/D (Глазго).
¼ финала
2 июля
- 18.00 Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (Санкт-Петербург).
- 21.00 Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (Мюнхен).
3 июля
- 18.00 Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (Баку).
- 21.00 Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (Рим).
½ финала
6 июля
- 21.00 Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (Лондон).
7 июля
- 21.00 Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (Лондон).
Финал
- 11 июля, 21.00. Лондон, Уэмбли.