Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Улучшить оценку по ЕГЭ в этом году будет нельзя
Zoom предоставит сквозное шифрование всем пользователям
Плющенко хочет провести бой с Навальным
В мультфильме "Ну, погоди!" появились новые герои
В Китае разработали способ лечения рака с помощью солнечных лучей
Региональные власти решат, нужны ли маски и перчатки на ЕГЭ
Известного производителя риса обвинили в расизме
Палеонтологи обнаружили яйцо морского ящера возрастом 68 млн лет
Разработан электронный нос для определения зрелости персиков

УЕФА опубликовал новое расписание Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА утвердил новое расписание Евро-2020. Турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Все 12 городов подтвердили взятые на себя обязательства по проведению матчей. Таким образом, Евро-2020 откроет матч сборных Турции и Италии в Риме.

Сборная России проведёт два матча в Санкт-Петербурге, один — в Копенгагене.

Расписание Евро-2020

Групповой турнир

11 июня

  • 21.00 Турция — Италия (Рим, группа А).

12 июня

  • 15.00 Уэльс — Швейцария (Баку, А).
  • 18.00 Дания — Финляндия (Копенгаген, В).
  • 21.00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург, В).

13 июня

  • 15.00 Англия — Хорватия (Лондон, D).
  • 18.00 Австрия — победитель плей-офф А или D (Бухарест, С).
  • 21.00 Голландия — Украина (Амстердам, С).

14 июня

  • 15.00 Победитель плей-офф С — Чехия (Глазго, D).
  • 18.00 Польша — победитель плей-офф B (Дублин, E).
  • 21.00 Испания — Швеция (Бильбао, E).

15 июня

  • 18.00 Победитель плей-офф A или D — Португалия (Будапешт, F).
  • 21.00 Франция — Германия (Мюнхен, F).

16 июня

  • 15.00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург, B).
  • 18.00 Турция — Уэльс (Баку, А).
  • 21.00 Италия — Швейцария (Рим, А).

17 июня

  • 15.00 Украина — победитель плей-офф D или A (Бухарест, С).
  • 18.00 Дания — Бельгия (Копенгаген, В).
  • 21.00 Голландия — Австрия (Амстердам, С).

18 июня

  • 15.00 Швеция — победитель плей-офф B (Дублин, Е).
  • 18.00 Хорватия — Чехия (Глазго, D).
  • 21.00 Англия — победитель плей-офф C (Лондон, D).

19 июня

  • 15.00 Победитель плей-офф A или D — Франция (Будапешт, F).
  • 18.00 Португалия — Германия (Мюнхен, E).
  • 21.00 Испания — Польша (Бильбао, Е).

20 июня

  • 18.00 Италия — Уэльс (Рим, А).
  • 18.00 Швейцария — Турция (Баку, А).

21 июня

  • 18.00 Победитель плей-офф D или A — Голландия (Амстердам, С).
  • 18.00 Украина — Австрия (Бухарест, С).
  • 21.00 Россия — Дания (Копенгаген, В).
  • 21.00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург, В).

22 июня

  • 21.00 Чехия — Англия (Лондон, D).
  • 21.00 Хорватия — победитель плей-офф C (Глазго, D).

23 июня

  • 18.00 Победитель плей-офф B — Испания (Бильбао, Е).
  • 18.00 Швеция — Польша (Дублин, Е).
  • 21.00 Германия — победитель плей-офф A или D (Мюнхен, F).
  • 21.00 Португалия — Франция (Будапешт, F).

1/8 финала

26 июня

  • 18.00 Матч 1: 2A — 2B (Амстердам).
  • 21.00 Матч 2: 1A — 2C (Лондон).

27 июня

  • 18.00 Матч 3: 1C — 3D/E/F (Будапешт).
  • 21.00 Матч 4: 1B — 3A/D/E/F (Бильбао).

28 июня

  • 18.00 Матч 5: 2D — 2E (Копенгаген).
  • 21.00 Матч 6: 1F — 3A/B/C (Бухарест).

29 июня

  • 18.00 Матч 7: 1D — 2F (Дублин).
  • 21.00 Матч 8: 1E — 3A/B/C/D (Глазго).

&frac14 финала

2 июля

  • 18.00 Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (Санкт-Петербург).
  • 21.00 Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (Мюнхен).

3 июля

  • 18.00 Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (Баку).
  • 21.00 Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (Рим).

&frac12 финала

6 июля

  • 21.00 Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (Лондон).

7 июля

  • 21.00 Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (Лондон).

Финал

  • 11 июля, 21.00. Лондон, Уэмбли.
Последние материалы
Вернер прокомментировал переход в "Челси"
Туристический бизнес нуждается в субсидии на зарплаты
Улучшить оценку по ЕГЭ в этом году будет нельзя
Zoom предоставит сквозное шифрование всем пользователям
Плющенко хочет провести бой с Навальным
В мультфильме "Ну, погоди!" появились новые герои
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
В Китае разработали способ лечения рака с помощью солнечных лучей
УЕФА опубликовал новое расписание Евро-2020
Региональные власти решат, нужны ли маски и перчатки на ЕГЭ
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ