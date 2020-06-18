УЕФА опубликовал новое расписание Евро-2020

УЕФА утвердил новое расписание Евро-2020. Турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Все 12 городов подтвердили взятые на себя обязательства по проведению матчей. Таким образом, Евро-2020 откроет матч сборных Турции и Италии в Риме.

Сборная России проведёт два матча в Санкт-Петербурге, один — в Копенгагене.

Расписание Евро-2020

Групповой турнир

11 июня

21.00 Турция — Италия (Рим, группа А).

12 июня

15.00 Уэльс — Швейцария (Баку, А).

18.00 Дания — Финляндия (Копенгаген, В).

21.00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург, В).

13 июня

15.00 Англия — Хорватия (Лондон, D).

18.00 Австрия — победитель плей-офф А или D (Бухарест, С).

21.00 Голландия — Украина (Амстердам, С).

14 июня

15.00 Победитель плей-офф С — Чехия (Глазго, D).

18.00 Польша — победитель плей-офф B (Дублин, E).

21.00 Испания — Швеция (Бильбао, E).

15 июня

18.00 Победитель плей-офф A или D — Португалия (Будапешт, F).

21.00 Франция — Германия (Мюнхен, F).

16 июня

15.00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург, B).

18.00 Турция — Уэльс (Баку, А).

21.00 Италия — Швейцария (Рим, А).

17 июня

15.00 Украина — победитель плей-офф D или A (Бухарест, С).

18.00 Дания — Бельгия (Копенгаген, В).

21.00 Голландия — Австрия (Амстердам, С).

18 июня

15.00 Швеция — победитель плей-офф B (Дублин, Е).

18.00 Хорватия — Чехия (Глазго, D).

21.00 Англия — победитель плей-офф C (Лондон, D).

19 июня

15.00 Победитель плей-офф A или D — Франция (Будапешт, F).

18.00 Португалия — Германия (Мюнхен, E).

21.00 Испания — Польша (Бильбао, Е).

20 июня

18.00 Италия — Уэльс (Рим, А).

18.00 Швейцария — Турция (Баку, А).

21 июня

18.00 Победитель плей-офф D или A — Голландия (Амстердам, С).

18.00 Украина — Австрия (Бухарест, С).

21.00 Россия — Дания (Копенгаген, В).

21.00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург, В).

22 июня

21.00 Чехия — Англия (Лондон, D).

21.00 Хорватия — победитель плей-офф C (Глазго, D).

23 июня

18.00 Победитель плей-офф B — Испания (Бильбао, Е).

18.00 Швеция — Польша (Дублин, Е).

21.00 Германия — победитель плей-офф A или D (Мюнхен, F).

21.00 Португалия — Франция (Будапешт, F).

1/8 финала

26 июня

18.00 Матч 1: 2A — 2B (Амстердам).

21.00 Матч 2: 1A — 2C (Лондон).

27 июня

18.00 Матч 3: 1C — 3D/E/F (Будапешт).

21.00 Матч 4: 1B — 3A/D/E/F (Бильбао).

28 июня

18.00 Матч 5: 2D — 2E (Копенгаген).

21.00 Матч 6: 1F — 3A/B/C (Бухарест).

29 июня

18.00 Матч 7: 1D — 2F (Дублин).

21.00 Матч 8: 1E — 3A/B/C/D (Глазго).

¼ финала

2 июля

18.00 Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (Санкт-Петербург).

21.00 Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (Мюнхен).

3 июля

18.00 Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (Баку).

21.00 Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (Рим).

½ финала

6 июля

21.00 Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (Лондон).

7 июля

21.00 Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (Лондон).

Финал