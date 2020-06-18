Роналду впервые проиграл два финала подряд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в карьере не смог выиграть два финала подряд. Туринцы проиграли по пенальти в решающем матче с "Наполи". Ранее "Юве" уступил "Лацио" в матче за Суперкубок Италии.

Кроме того, "Ювентус" второй сезон подряд не смог выиграть Кубок Италии. До прихода Роналду туринцы побеждали в четырёх розыгрышах.

Португальский футболист перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала". Итальянский клуб потратил на форварда 117 млн евро. Контракт Роналду с командой действует до лета 2022 года.