"Химки" получили лицензию для выступления в РПЛ

Комиссия РФС по лицензированию клубов приняла решение о выдаче разрешения "Химкам" для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Подмосковный клуб получил лицензию РФС-1, сообщает пресс-служба команды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Химки" не собираются заявляться в РПЛ и продолжат выступление в ФНЛ. С таким заявлением к болельщикам обратился министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, "Химки" сменят юрлицо и получат инвестора. Бюджет клуба составит 350 млн рублей. По мнению руководителей, этого недостаточно для заявки в РПЛ.