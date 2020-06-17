"Ростов" подтвердил вспышку коронавируса: на карантине 42 сотрудника

"Ростов" официально подтвердил шесть положительных тестов на коронавирус. Первая команда будет направлена на двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба дончан.

Команда регулярно проходила тестирование на COVID-19, последнее исследование показало шесть случаев. Недавно первая и вторая команды провели контрольный матч.

"Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды", — говорится в заявлении "Ростова".

Клуб проинформировал РФС и РПЛ о случившемся. В скором времени должно быть принято решение о переносе матча "Сочи" — "Ростов".

Кто заразился коронавирусом

Комментатор Нобель Арустамян огласил список заразившихся футболистов: