"Ростов" официально подтвердил шесть положительных тестов на коронавирус. Первая команда будет направлена на двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба дончан.
Команда регулярно проходила тестирование на COVID-19, последнее исследование показало шесть случаев. Недавно первая и вторая команды провели контрольный матч.
"Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды", — говорится в заявлении "Ростова".
Клуб проинформировал РФС и РПЛ о случившемся. В скором времени должно быть принято решение о переносе матча "Сочи" — "Ростов".
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