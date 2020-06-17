Тренерский штаб, футболисты и персонал "Ростова" — на карантине. В клубе выявили сразу шесть случаев заражения коронавирусом, сообщает Sport_Inside.
Матч 23-го тура РПЛ "Сочи" — "Ростов" находится под угрозой срыва. Игра должна была состояться 19 июня и начаться в 20.00.
Донская команда идёт четвёртой в турнирной таблице РПЛ с отставанием от зоны Лиги чемпионов в три очка. Кроме матча с "Сочи", "Ростов" должен провести игры с такими командами, как:
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