Матч с "Сочи" под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в "Ростове"

Тренерский штаб, футболисты и персонал "Ростова" — на карантине. В клубе выявили сразу шесть случаев заражения коронавирусом, сообщает Sport_Inside.

Матч 23-го тура РПЛ "Сочи" — "Ростов" находится под угрозой срыва. Игра должна была состояться 19 июня и начаться в 20.00.

"Ростов" в РПЛ

Донская команда идёт четвёртой в турнирной таблице РПЛ с отставанием от зоны Лиги чемпионов в три очка. Кроме матча с "Сочи", "Ростов" должен провести игры с такими командами, как: