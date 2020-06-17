УЕФА официально объявил о проведении Лиги Европы сезона-2019/20 в формате "Финала восьми". Оставшиеся матчи 1/8 финала турнира будут проведены 5-6 августа.
Пока не принято решение, где именно состоятся игры — на полях хозяев или же в Германии. В 1/8 финала необходимо провести матчи:
Команды, которые выйдут в четвертьфиналы, будут разбиты на пары. Все противостояния будут состоять из одного матча и пройдут в Германии. УЕФА выбрал четыре города для проведения игр — Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.
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