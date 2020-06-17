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УЕФА объявил об изменениях в Лиге Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА официально объявил о проведении Лиги Европы сезона-2019/20 в формате "Финала восьми". Оставшиеся матчи 1/8 финала турнира будут проведены 5-6 августа.

Пока не принято решение, где именно состоятся игры — на полях хозяев или же в Германии. В 1/8 финала необходимо провести матчи:

  • "Шахтер" (Украина) — "Вольфсбург" (Германия). Первый матч — 2:1.
  • "Байер" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия). Первый матч — 3:1.
  • "Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). Первый матч — 1:1.
  • "Базель" (Швейцария) — "Айнтрахт" (Германия). Первый матч — 3:0.
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) — ЛАСК (Австрия). Первый матч — 5:0.
  • "Копенгаген" (Дания) — "Башакшехир" (Турция). Первый матч — 0:1.
  • "Рома" (Италия) — "Севилья" (Испания). Первый матч не состоялся.
  • "Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания). Первый матч не состоялся.

"Финал восьми" Лиги Европы

Команды, которые выйдут в четвертьфиналы, будут разбиты на пары. Все противостояния будут состоять из одного матча и пройдут в Германии. УЕФА выбрал четыре города для проведения игр — Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

  • 1/4 финала — 10-11 августа.
  • 1/2 финала — 16-17 августа.
  • Финал — 21 августа (Кельн).
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