УЕФА объявил об изменениях в Лиге Европы

УЕФА официально объявил о проведении Лиги Европы сезона-2019/20 в формате "Финала восьми". Оставшиеся матчи 1/8 финала турнира будут проведены 5-6 августа.

Пока не принято решение, где именно состоятся игры — на полях хозяев или же в Германии. В 1/8 финала необходимо провести матчи:

"Шахтер" (Украина) — "Вольфсбург" (Германия). Первый матч — 2:1.

"Байер" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия). Первый матч — 3:1.

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). Первый матч — 1:1.

"Базель" (Швейцария) — "Айнтрахт" (Германия). Первый матч — 3:0.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ЛАСК (Австрия). Первый матч — 5:0.

"Копенгаген" (Дания) — "Башакшехир" (Турция). Первый матч — 0:1.

"Рома" (Италия) — "Севилья" (Испания). Первый матч не состоялся.

"Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания). Первый матч не состоялся.

"Финал восьми" Лиги Европы

Команды, которые выйдут в четвертьфиналы, будут разбиты на пары. Все противостояния будут состоять из одного матча и пройдут в Германии. УЕФА выбрал четыре города для проведения игр — Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.