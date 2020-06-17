Сестра Логинова рассказала о дисквалификации биатлониста

Татьяна Брегеда, сестра биатлониста Александра Логинова, рассказала о дисквалификации брата в 2014 году. Тогда в его анализах обнаружили эритропоетин (ЭПО), но сам спортсмен или его тренеры никак не объяснили появление допинга.

Брегеда отметила, что до сих пор не верит в допинговое прошлое брата. Логинов ничего не рассказал и своей семье.

"Это была ужасная новость. Мы все были расстроены и злы. Был момент, когда нам казалось, что весь мир обернулся против нас. Саша ничего не объяснил. Единственное, он говорил: "Если бы это было бы правдой, то я бы так и сказал", — приводит "Матч ТВ" слова Брегеды.

Сестра Логинова назвала эту ситуацию абсурдной. В семье не понимают, кто мог "накачать" спортсмена допингом.

"В принципе, мог вообще тогда молчать, потому что мы не сомневались в нем ни секунды. Мы его очень хорошо знаем. Вообще эта ситуация абсурдна. Кому нужен парень из региона? Кому нужно было его пичкать?" — считает Татьяна.

Логинов после дисквалификации

Биатлонист после возвращения провёл удачный сезон-2017/18, уступив в общем зачёте Кубка мира только Мартену Фуркаду. На его счету в том сезоне десять подиумов в гонках.

В 2020 году Логинов завоевал две медали на чемпионате мира в Антхольце: