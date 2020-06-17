УЕФА определился с форматом завершения Лиги чемпионов. Турнир будет доигран "Финалом восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.
Решение должно быть утверждено на заседании исполкома УЕФА 17 июня. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса в марте.
Участие в "Финале восьми" на данный момент гарантировали четыре команды:
В четырёх парах победитель ещё не выявлен:
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