Жеребьёвка "Финала восьми" Лиги чемпионов состоится 10 июля

УЕФА определился с форматом завершения Лиги чемпионов. Турнир будет доигран "Финалом восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Жеребьёвка финальной части соревнований запланирована на 10 июля, сообщает L'Equipe.

Решение должно быть утверждено на заседании исполкома УЕФА 17 июня. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса в марте.

Лига чемпионов

Участие в "Финале восьми" на данный момент гарантировали четыре команды:

"ПСЖ" (Франция);

"Атлетико" (Испания);

"Аталанта" (Италия);

"Лейпциг" (Германия).

В четырёх парах победитель ещё не выявлен: