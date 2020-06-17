Мила Кузнецова, украинская модель с 13-м размером груди, рассказал о своём увлечении боксом и смешанными единоборствами. По словам девушки, она посетила музей братьев Кличок и решила, что спорт — это то, что ей нужно.

"Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом. Все мои родственники переживают, но я говорю, что это спорт", — заявила Кузнецова в эфире украинского телеканала "1+1".