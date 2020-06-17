Мила Кузнецова, украинская модель с 13-м размером груди, рассказал о своём увлечении боксом и смешанными единоборствами. По словам девушки, она посетила музей братьев Кличок и решила, что спорт — это то, что ей нужно.
"Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом. Все мои родственники переживают, но я говорю, что это спорт", — заявила Кузнецова в эфире украинского телеканала "1+1".
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Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Мила Кузнецова в сентябре должна дебютировать в смешанных единоборствах. Поединок организует российский бизнесмен в Таиланде. Девушка отправится в эту страну, когда будет открыто авиасообщение. Организаторы ищут ей соперницу соответствующих размеров.
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Лето — самая любимая пора года💜🧡💛💚❤ потому что тепло, зелено и у меня 21 июня день рождения 🥰😍. @zvezdagramma @mila_kuznetsova10 @milakuznetsova_queen. #plussizemodel #plussize #mma #mmafighter #mmatraining #mmaworld #bodypositive #bodylove #boxinglife #boxing #boxing👊 #boxingtraining #box #boxer #boxinggirl #boxingnews #missukraineplussize #missworldplussize #queen #queenmila #ukrainegirl #kiev
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