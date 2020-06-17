Футболист Дьяков привык к 7 млн в месяц, но может прожить и на 300 тыс

Бывший футболист "Спартака" Виталий Дьяков рассказал о своих заработках. Защитник отметил, что футболисту за карьеру необходимо не потратить всё заработанное, а вложиться в бизнес.
"Ты живешь в большом доме, ездишь на хорошем авто, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадишь за карьеру. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать свой капитал", - приводит "Чемпионат" слова Дьякова.
По мнению футболиста, к большим деньгам быстро привыкаешь, но для жизни может хватить и небольшой суммы. Для Дьякова это 300 тыс. в месяц.
"Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить", - заявил форвард.
31-летний футболист ранее выступал за такие команды:
В 2012 году Дьяков провёл один матч за вторую сборную России. По словам футболиста, он планирует выступать ещё несколько лет.
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