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Футболист Дьяков привык к 7 млн в месяц, но может прожить и на 300 тыс

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший футболист "Спартака" Виталий Дьяков рассказал о своих заработках. Защитник отметил, что футболисту за карьеру необходимо не потратить всё заработанное, а вложиться в бизнес.

"Ты живешь в большом доме, ездишь на хорошем авто, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадишь за карьеру. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать свой капитал", - приводит "Чемпионат" слова Дьякова.

По мнению футболиста, к большим деньгам быстро привыкаешь, но для жизни может хватить и небольшой суммы. Для Дьякова это 300 тыс. в месяц.

"Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить", - заявил форвард.

Виталий Дьяков

31-летний футболист ранее выступал за такие команды:

  • "Сочи-04";
  • "Губкин";
  • "Локомотив-2";
  • "Ростов";
  • "Динамо" (Москва);
  • "Томь";
  • "Сивасспор" (Турция);
  • "Динамо" (Минск);
  • "Спартак-2" (Москва).

В 2012 году Дьяков провёл один матч за вторую сборную России. По словам футболиста, он планирует выступать ещё несколько лет.

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