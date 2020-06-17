Суд отложил заседание по делу Кокорина и Мамаева из-за их неявки

Заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отложено. Оба игрока не явились в зал суда, сообщает ИА "РИА Новости".

Мосгорсуд должен пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву. Ранее Второй кассационный суд согласился с жалобой адвокатов футболистов и направил дело на пересмотр.

Защита футболистов предоставила суду письма от "Ростова" и "Сочи", в которых говорится о том, что до окончания сезона игроки из-за занятости в клубах не могут явиться на заседание. Кроме того, приезд усложняется из-за риска заразиться коронавирусом.

Мосгорсуд принял решение отложить заседание на 6 июля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кокорин не намерен оставаться в России. Он отработает свой контракт с "Сочи" до конца сезона и попробует свои силы в европейском чемпионате.