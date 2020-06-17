"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала чемпионство

"Бавария" в матче чемпионата Германии обыграла на выезде "Вердер". Единственный гол забил нападающий Роберт Левандовски. Эта победа позволила мюнхенцам в восьмой раз подряд завоевать чемпионский титул.

Баварцы опережают дортмундскую "Боруссию", которой осталось провести три игры, на 10 очков. Мюнхенцы стали чемпионами в 30-й раз.

Чемпионский состав "Баварии"

Тренирует команду 55-летний Ханс-Дитер Флик, который ранее работал с командой в качестве ассистента. В качестве футболиста с "Баварией" он выиграл четыре чемпионства (1985 - 1990 годы).

В составе "Баварии" титул завоевали: