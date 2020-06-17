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"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала чемпионство

Спорт » Командные виды » Футбол

"Бавария" в матче чемпионата Германии обыграла на выезде "Вердер". Единственный гол забил нападающий Роберт Левандовски. Эта победа позволила мюнхенцам в восьмой раз подряд завоевать чемпионский титул.

Баварцы опережают дортмундскую "Боруссию", которой осталось провести три игры, на 10 очков. Мюнхенцы стали чемпионами в 30-й раз.

Чемпионский состав "Баварии"

Тренирует команду 55-летний Ханс-Дитер Флик, который ранее работал с командой в качестве ассистента.  В качестве футболиста с "Баварией" он выиграл четыре чемпионства (1985 - 1990 годы).

В составе "Баварии" титул завоевали:

  • вратари - Мануэль Нойер, Свен Ульрих;
  • защитники - Альваро Ордиосола, Никлас Шюле, Бенжамин Павар, Хави Мартинес, Жером Боатенг, Люка Эрнандес, Давид Алаба, Джошуа Киммих, Ларс Лукас Маи;
  • полузащитники - Тиаго, Филиппе Коутиньо, Микаэль Кюзанс, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Корентен Толиссо, Кингсли Коман;
  • нападающие - Роберт Левандовски, Иван Перишич, Янн-Фите Арп, Томас Мюллер.
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