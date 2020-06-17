Кричавший "Слава Украине" футболист может перейти в чемпионат России

Один из российских клубов собирается подписать хорватского футболиста Домагоя Виду. Сейчас игрок выступает за турецкий "Бешикташ". Трансфер защитника оценивается в 6,5 млн евро, сообщает турецкий журналист Юмит Эрол.

Скандальный Вида

Сообщение о возможном переходе уже вызвало переполох в российских СМИ. Дело в том, что два года назад во время чемпионата мира-2018 Вида отметился скандальным поступком.

После победы в четвертьфинале против России Вида записал ролик вместе с Огненом Вукоевичем. На видео футболисты кричали лозунг "Слава Украине". Позже Вида принес извинения, а Вуко был отстранён от работы с командой.

Карьера Виды

31-летний хорват ранее выступал за такие команды:

"Осиек" (Хорватия) — 95 матчей, 6 голов;

"Байер" (Германия) — 9 матчей, 0 голов;

"Динамо" (Загреб) — 76 матчей, 8 голов;

"Динамо" (Киев) — 161 матч, 13 голов;

"Бешикташ" (Турция) — 89 матчей, 8 голов.

В составе сборной Хорватии на его счету 79 матчей и четыре гола.