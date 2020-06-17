Один из российских клубов собирается подписать хорватского футболиста Домагоя Виду. Сейчас игрок выступает за турецкий "Бешикташ". Трансфер защитника оценивается в 6,5 млн евро, сообщает турецкий журналист Юмит Эрол.
Сообщение о возможном переходе уже вызвало переполох в российских СМИ. Дело в том, что два года назад во время чемпионата мира-2018 Вида отметился скандальным поступком.
После победы в четвертьфинале против России Вида записал ролик вместе с Огненом Вукоевичем. На видео футболисты кричали лозунг "Слава Украине". Позже Вида принес извинения, а Вуко был отстранён от работы с командой.
31-летний хорват ранее выступал за такие команды:
В составе сборной Хорватии на его счету 79 матчей и четыре гола.
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