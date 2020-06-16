Российские гандболисты получили в соперники Украину

Сборная России по гандболу среди мужчин узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2022 года. Команда сыграет против:

Украины;

Чехии;

Фарерских островов.

Расписание матчей отборочного турнира станет известно позже. Квалификация начнётся в ноябре 2020 года.

Сборной России необходимо занять одно из двух первых мест в группе, чтобы квалифицироваться на турнир. Ранее путёвки завоевали команды Венгрии и Словакии (хозяева), а также финалисты Евро-2020 Испания и Хорватия.

Мужской Евро-2022 пройдёт с 13 по 30 января 2022 года.