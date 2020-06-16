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Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности. 22-летняя девушка вскоре станет мамой, отец ребёнка — фигурист Владислав Тарасенко.

Вместе с тем Липницкая обвинила агента Андрея Митькова, рассказавшего о новости, в непорядочности. По словам фигуристки, у неё был эксклюзивный контракт на сообщение с одним из телеканалов.

"Мы с Владом (Тарасенко) должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", — приводит слова Липницкой "Матч ТВ".

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