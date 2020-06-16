CAS назначил дату заседания по делу биатлониста Устюгова

Дело российского биатлониста Евгения Устюгова против Международного союза биатлонистов (IBU) будет рассмотрено 20 октября. Процесс пройдёт в Лозанне в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает пресс-служба арбитража.

Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Его результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

Из-за дисквалификации мужская команда была лишена золотой медали в эстафете. Устюгова признали виновным в употреблении оксандролона в 2013 году.

Сторона спортсмена утверждает, что дело основано на косвенных доказательствах. Ранее сообщалось, что российские учёные нашли способ доказать изменения в ДНК биатлониста, которые привели к повышенным показателям в анализах биатлониста.