Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пообещал сделать заявление по поводу своего будущего. Чемпион UFC опубликовал совместный снимок с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым, которые ведут подготовку к своим боям.
"Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь). Пожелаем им удачи. А на счет своего будущего я скоро сделаю заявление", - написал Нурмагомедов.
Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом. В своей карьере он провёл 28 поединков.
В UFC дагестанец выступает с 2012 года. За это время им были повержены:
Ожидается, что следующий поединок Хабиб проведёт осенью. Его соперником должен стать Джастин Гэтжи, который владеет временным титулом UFC.
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