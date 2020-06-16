Хабиб Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пообещал сделать заявление по поводу своего будущего. Чемпион UFC опубликовал совместный снимок с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым, которые ведут подготовку к своим боям.

"Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь). Пожелаем им удачи. А на счет своего будущего я скоро сделаю заявление", - написал Нурмагомедов.

Карьера Хабиба

Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом. В своей карьере он провёл 28 поединков.

В UFC дагестанец выступает с 2012 года. За это время им были повержены:

Камал Шалорус;

Глейсон Тиабу;

Тиагу Таварис;

Абель Трухильо;

Пэт Хили;

Рафаэл дус Анжус;

Даррел Хорчер;

Майкл Джонсон;

Эдсон Барбоза;

Эл Яквинта;

Конор Макгрегор;

Дастин Порье.

Ожидается, что следующий поединок Хабиб проведёт осенью. Его соперником должен стать Джастин Гэтжи, который владеет временным титулом UFC.