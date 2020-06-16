Футболистам "Спартака" пришлось возвращаться в Россию на велосипедах

"Спартак" поблагодарил посольство России в Финляндии за содействие в возвращении легионеров в Россию. Ранее стало известно, что итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский форвард Николоз Кутателадзе пересекли границу на велосипедах.

По сведениям СМИ, сделать это пешком или же на автомобиле было невозможно. Генеральный директор красно-белых Томас Цорн поблагодарил посла России в Финляндии Павла Кузнецова.

"Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам! Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в РФ в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество", — говорится в письме.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что перед главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско поставлена задача возвращения команды на вершину.