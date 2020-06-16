Агент Вагнера Лава опроверг сообщение о договорённости с ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент футболиста Вагнера Лава, сообщил о том, что форвард может не вернуться Россию. Нападающий вправе выбрать другой вариант для продолжения карьеры, сообщает Globo Esporte.

Бразилец ранее расторг контракт с "Коринтиансом". По сведениям СМИ, у форварда были договоренности с ЦСКА.

"Все думают, что он вернется в Россию, но он может выбрать и другой вариант", — заявил Феррейра.

Кроме России, у футболиста есть варианты в Турции. Клубы, которые проявляют интерес к бразильцу, не называются.

Вагнер Лав в России

Бразилец был одним из лидеров ЦСКА, победившего в Кубке УЕФА в 2007 году. В составе армейцев он провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола.

Также бразилец выступал за такие команды:

"Коринтианс", "Фламенго", "Палмейрас" (Бразилия);

"Шаньдун Лунэн" (Китай);

"Монако" (Франция);

"Аланьяспор", "Бешикташ" (Турция).

На счету Вагнера 637 матчей в клубной карьере и 308 голов. За сборную Бразилии он провёл 20 игр, в которых забил четыре мяча.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что футболист в ближайшее время подпишет контракт с армейцами. Сам Вагнер тепло отзывается о России и вспоминает встречу с Владимиром Путиным.