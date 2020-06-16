"Химки" подали заявку в ФНЛ и огласили бюджет

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации в "Химках". Клуб завоевал право повышения в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но подал заявку только для участия в ФНЛ.

По словам Терюшкова, бюджет "Химок" на сезон составит 350 млн рублей. Сюда включены деньги регионального бюджета и инвестора. Решение по лицензии Российский футбольный союз (РФС) должен принять 17 июня.

"Мы подали документы с денежным лимитом, а там, какая будет лицензия, РФС-1 или РФС-2, они будут решать. Денежный лимит до 350 млн рублей, там деньги муниципальные и деньги инвестора", - приводит ТАСС слова Терюшкова.

Зона вылета РПЛ

Таким образом, зона вылета РПЛ сократилась до одного клуба. Чемпионат возобновится 19 июня, клубам необходимо провести ещё восемь туров.

На данный момент ситуация в нижней части турнирной таблицы такова: