Тедеско назвал свою главную задачу в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своих задачах в команде. Немецкий специалист назвал красно-белых "самым большим клубом в самой большой стране мира".

По словам Тедеско, основной целью команды является возвращение на вершину и выступление в Лиге чемпионов. Немец считает, что у него "невероятно молодая команда".

"Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача ещё и потому, что команда невероятно молода", — приводит Goal слова Тедеско.

Немецкий специалист отметил нескольких молодых игроков: