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Тедеско назвал свою главную задачу в "Спартаке"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своих задачах в команде. Немецкий специалист назвал красно-белых "самым большим клубом в самой большой стране мира".

По словам Тедеско, основной целью команды является возвращение на вершину и выступление в Лиге чемпионов. Немец считает, что у него "невероятно молодая команда".

"Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача ещё и потому, что команда невероятно молода", — приводит Goal слова Тедеско.

Немецкий специалист отметил нескольких молодых игроков:

  • вратаря Александра Максименко;
  • правого защитника Павла Маслова;
  • полузащитника Зелимхана Бакаева;
  • полузащитника Алекса Крала;
  • хавбека Наиля Умярова;
  • нападающего Эсекьеля Понсе;
  • форварда Джордана Ларссона;
  • нападающего Александра Соболева.
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