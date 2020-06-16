"Тоттенхэм" намерен подписать Дзюбу

"Тоттенхэм" планирует подписать контракт с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. У форварда сборной России в конце сезона заканчивается контракт с питерцами, поэтому он является приоритетным вариантом для "шпор", сообщает LondonFootball.

На следующей неделе "Тоттенхэм" обсудит трансфер Дзюбы, а также подписание защитника "ПСЖ" Тома Менье. Француз также является свободным агентом, поэтому достанется лондонцам бесплатно.

Артём Дзюба

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе команды он провёл 167 матчей, в которых забил 67 мячей.

В сборной России на счету нападающего 42 игры и 24 гола.