ВФЛА не смогла получить отсрочку на выплату штрафа в $5 млн

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) попросила World Athletics об отсрочке платежа за штраф по допинговому скандалу. Организация обязана выплатить международной федерации $5 млн до 1 июля.

На запрос ВФЛА в World Athletics ответили, что никаких изменений с санкциями в этом году не будет.

"Подтверждаем, что запрос от ВФЛА поступил. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет", — приводит L'Equipe слова пресс-секретаря World Athletics Николь Джеффри.

В том случае если штраф не будет выплачен вовремя, российские легкоатлеты не будут допущены к международным стартам. Не поможет россиянам и нейтральный статус.

Кроме штрафа, к ВФЛА были применены другие санкции. Так, в крупных соревнованиях не смогут участвовать более 10 российских легкоатлетов.