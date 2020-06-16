Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на год

Финал Лиги чемпионов не состоится в 2021 году в Санкт-Петербурге. УЕФА сделал перестановки из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Sky.

В этом сезоне Лига чемпионов будет доиграна в формате "Финала восьми". Все матчи пройдут в Лиссабоне. Решающий матч в этом сезоне должен был состояться в Стамбуле, поэтому УЕФА решил провести в этом городе финал 2021 года.

Соответственно, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году. Решения должны быть утверждены на заседании исполкома организации 17 июня.

"Финал восьми" в Лиссабоне

В начале августа четыре оставшиеся пары Лиги чемпионов определят участников четвертьфинала. Затем матчи в Лиссабоне пройдут в таком формате: