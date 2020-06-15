Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Чеснок снижает кровяное давление и холестерин
Перестрелку на Ленинском проспекте зафиксировала камера
Таксист расстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве
Водитель Ferrari не справился с управлением в центре Москвы
Малышева рассказала о влиянии маски на появление прыщей
В Красногорске ФСБ накрыла нарколабораторию на даче топ-менеджера
Кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях
Названа причина пьянки перед ДТП с Ефремовым
Путин рассказал об уровне безработицы в России

Кокорин заявил о желании уехать из России

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о планах на будущее. Футболист не намерен оставаться в России и хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Кокорин после выхода из колонии в сентябре 2019 года подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После нескольких этапов подготовки с питерцами он был отправлен в аренду в "Сочи".

В марте 2020 года Кокорин провёл четыре игры за новую команду, забив три гола. Контракт с футболистом был продлён до фактического окончания сезона. Чемпионат России возобновится 19 июня и завершится 22 июля.

«Заканчивается чемпионат, и я свободный агент. В этом плане веду переговоры потихоньку — общаюсь с ребятами, с менеджерами, с командами о будущем своем. Больше всего по стилю импонирует Испания. Это идеально. А так — вообще без разницы, в каком чемпионате попробовать себя. В Италии, в Англии — для какого-то опыта, для себя. Вообще без разницы. Понимаю, что у меня была устная договоренность с "Зенитом"», — рассказал форвард в эфире YouTube-канала "Кент".

Последние материалы
Чеснок снижает кровяное давление и холестерин
Венчурный капитал: кому успех, кому провал
Перестрелку на Ленинском проспекте зафиксировала камера
Таксист расстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве
Кокорин заявил о желании уехать из России
Водитель Ferrari не справился с управлением в центре Москвы
Малышева рассказала о влиянии маски на появление прыщей
В Красногорске ФСБ накрыла нарколабораторию на даче топ-менеджера
Квоту на посещение матчей РПЛ могут увеличить до 30%
Кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Российский шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Российский шоу-бизнес
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Российский шоу-бизнес
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Василий Амирджанов Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства Василий Амирджанов Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Малышева рассказала о влиянии маски на появление прыщей
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Самый богатый депутат Пермского края заразился коронавирусом
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Жириновский предлагает создать "две Америки": для черных и белых
Сергей Гармаш встретится с семьей погибшего Сергея Захарова
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Три кита молодости
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ