Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о планах на будущее. Футболист не намерен оставаться в России и хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Кокорин после выхода из колонии в сентябре 2019 года подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После нескольких этапов подготовки с питерцами он был отправлен в аренду в "Сочи".
В марте 2020 года Кокорин провёл четыре игры за новую команду, забив три гола. Контракт с футболистом был продлён до фактического окончания сезона. Чемпионат России возобновится 19 июня и завершится 22 июля.
«Заканчивается чемпионат, и я свободный агент. В этом плане веду переговоры потихоньку — общаюсь с ребятами, с менеджерами, с командами о будущем своем. Больше всего по стилю импонирует Испания. Это идеально. А так — вообще без разницы, в каком чемпионате попробовать себя. В Италии, в Англии — для какого-то опыта, для себя. Вообще без разницы. Понимаю, что у меня была устная договоренность с "Зенитом"», — рассказал форвард в эфире YouTube-канала "Кент".
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.