Кокорин заявил о желании уехать из России

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о планах на будущее. Футболист не намерен оставаться в России и хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Кокорин после выхода из колонии в сентябре 2019 года подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После нескольких этапов подготовки с питерцами он был отправлен в аренду в "Сочи".

В марте 2020 года Кокорин провёл четыре игры за новую команду, забив три гола. Контракт с футболистом был продлён до фактического окончания сезона. Чемпионат России возобновится 19 июня и завершится 22 июля.