Белозёров возглавил резервную сборную России по биатлону

Тренер Сергей Белозёров возглавил резервную сборную России по биатлону. Он будет работать с мужской командой, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белозёров вошел в тренерский штаб сборной во главе с Юрием Каминским. По словам бывшего наставника основной мужской команды, по ходу сезона возможно перераспределение ролей среди тренеров.

"Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдет перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью", - заявил Белозёров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о составе сборной России по биатлону. Белозёров будет работать такими биатлонистами: