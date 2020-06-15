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Белозёров возглавил резервную сборную России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Тренер Сергей Белозёров возглавил резервную сборную России по биатлону. Он будет работать с мужской командой, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белозёров вошел в тренерский штаб сборной во главе с Юрием Каминским. По словам бывшего наставника основной мужской команды, по ходу сезона возможно перераспределение ролей среди тренеров.

"Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдет перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью", - заявил Белозёров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о составе сборной России по биатлону. Белозёров будет работать такими биатлонистами:

  • Дмитрий Иванов.
  • Евгений Идинов.
  • Игорь Малиновский.
  • Дмитрий Малышко.
  • Алексей Петров.
  • Александр Поварницын.
  • Евгений Сидоров.
  • Алексей Слепов.
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