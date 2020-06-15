Собянин разрешил посещение футбольных матчей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Выходить из режима самоизоляции в столице продолжат 16 июня.

По словам Собянина, с этого числа будет разрешено посещение спортивных мероприятий. В частности, можно будет приходить на футбольные матчи клубов РПЛ.

"Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов", — приводит сайт мэра Москвы слова Собянина.

Рестарт РПЛ

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня. До июля в Москве запланировано шесть матчей: