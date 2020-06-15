Украинский волейболист Пашицкий получил российское гражданство

Волейболист из Украины Дмитрий Пашицкий заявил о получении российского гражданства. Блокирующий сейчас выступает в составе питерского "Зенита".

"Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире", — заявил Пашицкий.

Вместе с тем, волейболист заявил, что будет готов выступать в составе российской сборной, если это потребуется.

Дмитрий Пашицкий

Пашицкий родился на Украине, но большую часть жизни провёл в Латвии. В украинском чемпионате он не выступал, играл за такие команды: