Волейболист из Украины Дмитрий Пашицкий заявил о получении российского гражданства. Блокирующий сейчас выступает в составе питерского "Зенита".
"Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие — сильнейшие в мире", — заявил Пашицкий.
Вместе с тем, волейболист заявил, что будет готов выступать в составе российской сборной, если это потребуется.
Пашицкий родился на Украине, но большую часть жизни провёл в Латвии. В украинском чемпионате он не выступал, играл за такие команды:
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.