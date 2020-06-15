В Ла Лиге назвали смелым решение РПЛ о матчах со зрителями

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо рассказал о том, что в Испании думают о матчах со зрителями в российском чемпионате. Ранее РПЛ согласовала проведение игр в присутствии фанатов. В первых турах будут заполнены не более 10% трибун.

По словам Серехидо, такое решение РПЛ — смелое. В Испании будут следить за опытом России.

"Руководители РПЛ действовали смело. Ла Лига будет внимательно следить не только за российским чемпионатом, но и за другими, где разрешили проводить матчи в присутствии фанатов. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков", — заявил Серехидо в интервью "Известиям".

Чемпионат России по футболу будет возобновлен 19 июня матчем "Крылья Советов" — "Ахмат". Для проведения матчей со зрителями необходимо разрешение региональных властей.