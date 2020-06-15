"Челси" продаст шестерых футболистов

"Челси" в летнее трансферное окно планирует устроить большую распродажу футболистов. Клуб покинут сразу шесть игроков:

Темуе Бакайоко;

Миши Батшуайн;

Виктор Мозес;

Даниел Дрикуотер;

Давиде Дзаппакоста;

Эмерсон.

Продажей футболистов "Челси" намерен скомпенсировать покупку других игроков. Лондонцы хотели бы приобрести Тимо Вернера ("Лейпциг"), Бена Чмвелла ("Лестер") и Кая Хаверца ("Байер"). Стоимость игроков может быть в районе 250 млн евро.

Чемпионат Англии

Первый после рестарта матч "Челси" проведёт на выезде против "Астон Виллы". Игра пройдёт 21 июня.

Команда идёт четвёртой в турнирной таблице английской премьер-лиги. Команда претендует на попадание в Лигу чемпионов.