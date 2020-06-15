"Челси" в летнее трансферное окно планирует устроить большую распродажу футболистов. Клуб покинут сразу шесть игроков:
Продажей футболистов "Челси" намерен скомпенсировать покупку других игроков. Лондонцы хотели бы приобрести Тимо Вернера ("Лейпциг"), Бена Чмвелла ("Лестер") и Кая Хаверца ("Байер"). Стоимость игроков может быть в районе 250 млн евро.
Первый после рестарта матч "Челси" проведёт на выезде против "Астон Виллы". Игра пройдёт 21 июня.
Команда идёт четвёртой в турнирной таблице английской премьер-лиги. Команда претендует на попадание в Лигу чемпионов.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.