Российскому бойцу Александру Емельяненко не понравились высказывания Олега Тактарова о Кавказе.

Емельяненко дал интервью Асланбеку Бадаеву, в котором назвал Тактарова "даже не пенсионером, а списанным с пенсии гражданином".

"Я был очень удивлен, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого, и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда", — заявил боец.