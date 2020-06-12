Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев утверждает, что после выхода из колонии начал получать настоящее удовольствие от игры в футбол.

"Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент", — пояснил футболист.