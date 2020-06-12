Экс-полузащитник "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов рассказал, как встретил в 2001 году скинхедов в метро после знаменитого погрома на рынке.

"Помните тот погром на рынке? Это были скинхеды. Я подъезжал к Царицыно, из метро выходил по лестнице на улицу. Слышу громкие крики, поднимаю голову, а там какая-то толпа несется, люди на коленях стоят, другие подбегают и бьют их по голове. Я испугался, мне было лет 13-14. Весь народ, который выходил наружу, побежал обратно", — сообщил футболист.

"Понимаю, что кавказцев били, а внешность-то у меня… Поворачиваю голову, а все вагоны в скинхедах. Стою и думаю, сейчас меня под поезд ударят. Такой испуг. Кто оказался в вагонах неславянской внешности, там вообще был ужас", — добавил Самедов.