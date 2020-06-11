"Ливерпуль" провёл товарищеский матч против "Блэкберна" на стадионе "Энфилд". Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.
По голу в составе "красных" забили:
"Ливерпуль" лидирует в английской премьер-лиге в большим отрывом. Команда в случае победы завоюет чемпионский трофей впервые за 30 лет.
В первом матче после возобновления чемпионата "Ливерпуль" встретится с "Эвертоном". Игра состоится 21 июня.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.