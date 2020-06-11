"Ливерпуль" в первом матче после пандемии одержал разгромную победу

"Ливерпуль" провёл товарищеский матч против "Блэкберна" на стадионе "Энфилд". Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

По голу в составе "красных" забили:

Садио Мане;

Такуми Минамино;

Наби Кейта;

Лейтон;

Жоэль Матип;

Ки-Ян Гувер.

Чемпионат Англии

"Ливерпуль" лидирует в английской премьер-лиге в большим отрывом. Команда в случае победы завоюет чемпионский трофей впервые за 30 лет.

В первом матче после возобновления чемпионата "Ливерпуль" встретится с "Эвертоном". Игра состоится 21 июня.