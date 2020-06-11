Жена Мамаева рассказала о драках с мужем

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, рассказала об отношениях в своей семьей. По словам девушки, она иногда дерётся с мужем и считает это нормальным.

Мамаева заявила, что сама выбирает свою позицию в семье. Девушка считает, что авторитет можно заработать силой.

"Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее. Меня еще в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой", — заявила Мамаева в интервью "Матч ТВ".

"Самоуверенность всегда мне помогала"

По мнению девушки, "корона" на голове заставляет других проявлять к ней уважение.