Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, рассказала об отношениях в своей семьей. По словам девушки, она иногда дерётся с мужем и считает это нормальным.
Мамаева заявила, что сама выбирает свою позицию в семье. Девушка считает, что авторитет можно заработать силой.
"Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее. Меня еще в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой", — заявила Мамаева в интервью "Матч ТВ".
По мнению девушки, "корона" на голове заставляет других проявлять к ней уважение.
"Самоуверенность всегда мне помогала. Если ты идешь с короной на голове, окружающие смотрят и думают: а может, она реально королева? И тебя начинают уважать.
С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, специально подходит, толкает меня и смеется", — рассказала Мамаева.
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