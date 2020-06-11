Боец Агапова объяснила, почему не выйдет замуж за мужчину из СНГ

Боец смешанных единоборств Мария Агапова заявила, что не выйдет замуж за мужчину из стран СНГ. По мнению девушки, она в таком случае столкнётся с домашним насилием.

Также девушка рассказала о том, что ей приходилось драться с мужчинами, которые приставали к ней на улице.

"Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это опасно для жизни, вот и всё. У нас, если муж тебя бьёт, — что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: "Ой, это ты виновата, довела мужика". Пойдёшь в полицию — скажут то же самое. Максимум, что сделают, — оштрафуют семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену", — приводит "СЭ" слова Агаповой.

Мария Агапова

23-летняя девушка представляет Казахстан. В профессиональной карьере она провела девять боёв, в которых одержала восемь побед и потерпела одно поражение.