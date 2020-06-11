"Спартак" проявляет интерес к Пикачу

"Спартак" может приобрести 28-летнего защитника "Васко да Гама" Яго Пикачу. В команде хотят усилить оборонительную линию на правом фланге, сообщает бразильское издание Vascainos.

Вторым в транферном листе красно-белых идёт 21-летний бразилец Гуга из "Атлетико Минейро", который в сезоне-2019 провёл 24 матча.

Яго Пикачу

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 млн евро. Договор между "Васко" и защитником истекает в декабре 2021 года.

В составе "Васко" футболист выступает с 2016 года. За команду отыграл 206 матчей, в которых забил 36 голов.