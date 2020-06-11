Международный олимпийский комитет (МОК) официально аннулировал результаты женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи. После турнира несколько россиянок были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
Среди обвиняемых по допинговому делу были:
Несмотря на то что несколько хоккеистов после этого были оправданы CAS, сборная лишилась шестого места на Играх в Сочи.
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