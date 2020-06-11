Женскую сборную России по хоккею лишили места на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) официально аннулировал результаты женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи. После турнира несколько россиянок были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Среди обвиняемых по допинговому делу были:

Инна Дюбанок;

Екатерина Лебедева;

Екатерина Пашкевич;

Анна Шибанова;

Екатерина Смоленцева;

Галина Скиба;

Татьяна Бурина;

Анна Щукина.

Несмотря на то что несколько хоккеистов после этого были оправданы CAS, сборная лишилась шестого места на Играх в Сочи.