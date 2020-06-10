Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Работникам соцучреждений России заплатили почти 3 млрд рублей
В "Норникеле" считают задержание руководства ТЭЦ-3 неоправданным
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Зеленского всё-таки оштрафовали за нарушение карантина в кафе
Песков не признал наличие олигархов в России
Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от самолета SuperJet-100
Петросян рассказал о работе с Трушкиным
Выборы губернатора Ростовской области перенесены на сентябрь
Делегация Боснии и Герцеговины приедет в Москву на парад Победы

Украинка с 13-м размером груди получила дебютный бой в ММА

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Модель с 13-м размером груди из Украины Мила Кузнецова получила приглашение поучаствовать в смешанных единоборствах. Девушка может дебютировать в ММА на шоу, которое в сентябре пройдёт в Таиланде.

Ранее Мила заявляла о том, что попробует свои силы в боксе, но решила сосредоточиться на ММА. Её тренирует украинский боец Аскар Можаров.

Шоу в Таиланде организует российский бизнесмен Максим Мернес. На вечер планируют пригласить Конора Макгрегора.

Сейчас организаторы ведут поиски подходящей соперницы для Милы. Переговоры ведутся с тремя девушками из России, США и Великобритании. Предполагается, что против Кузнецовой в октагон выйдет спортсменка, которая будет подобна ей по габаритам.

Мила Кузнецова намерена отправиться в Таиланд и проводить там подготовку к бою, когда будет открыто авиасообщение с Украиной.

Последние материалы
Песков не признал наличие олигархов в России
Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от самолета SuperJet-100
Выборы губернатора Ростовской области перенесены на сентябрь
Петросян рассказал о работе с Трушкиным
Украинка с 13-м размером груди получила дебютный бой в ММА
Делегация Боснии и Герцеговины приедет в Москву на парад Победы
Гипертони﻿я — скрытая ещё опасней
Большой театр завершил проект "Открой историю Большого"
Школьница-парашютистка в Томской области застряла в ветвях дерева
Российские легкоатлеты не будут выступать, если ВФЛА не заплатит $5 млн
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
На внедорожнике Ефремова "висят" 155 штрафов на 275 тысяч рублей
Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Лукашенко попросил оппонентов не собирать минский "майдан"
Лоза: "Театр и кинематограф не заметят потери Ефремова"
У берегов Сан-Франциско зафиксировали сигналы «кораблей-призраков»
Панин готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Любовь Успенская рассказала, что винит себя в инциденте с Ефремовым
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Панин готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ