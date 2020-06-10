Украинка с 13-м размером груди получила дебютный бой в ММА

Модель с 13-м размером груди из Украины Мила Кузнецова получила приглашение поучаствовать в смешанных единоборствах. Девушка может дебютировать в ММА на шоу, которое в сентябре пройдёт в Таиланде.

Ранее Мила заявляла о том, что попробует свои силы в боксе, но решила сосредоточиться на ММА. Её тренирует украинский боец Аскар Можаров.

Шоу в Таиланде организует российский бизнесмен Максим Мернес. На вечер планируют пригласить Конора Макгрегора.

Сейчас организаторы ведут поиски подходящей соперницы для Милы. Переговоры ведутся с тремя девушками из России, США и Великобритании. Предполагается, что против Кузнецовой в октагон выйдет спортсменка, которая будет подобна ей по габаритам.

Мила Кузнецова намерена отправиться в Таиланд и проводить там подготовку к бою, когда будет открыто авиасообщение с Украиной.