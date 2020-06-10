Российские легкоатлеты не будут выступать, если ВФЛА не заплатит $5 млн

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о новых проблемах российской лёгкой атлетики. По его словам, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может быть полностью исключена из состава World Athletics.

В таком случае российские спортсмены не смогут выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Ранее легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова выступили с открытым письмом, в котором раскритиковали действия ВФЛА.

Дело в том, что организация до сих пор не выплатила назначенный штраф в размере $5 млн по допинговому делу Данила Лысенко. Крайний срок платежа — 1 июля, но существует вероятность того, что новое руководство ВФЛА так его и не сделает.

"$ 5 млн обязательно должны быть выплачены. Невнесение этого взноса будет большой ошибкой и приведёт к катастрофическим последствиям… Если платёж не будет внесён до 1 июля, будет рассмотрен вопрос членства ВФЛА в World Athletics и вопрос о нейтральном статусе наших легкоатлетов… Наши спортсмены просто не смогут выступать ни в каком статусе. Это точно", — приводит слова Гануса ИА "РИА Новости".

ВФЛА в данный момент находится в статусе временно отстранённой организации. По итогам "дела Лысенко" World Athletics установила несколько критериев для восстановления членства ВФЛА. Кроме штрафа, среди них ограничение по участию россиян в международных стартах. В 2020 году выступать на крупных соревнованиях смогут не более 10 легкоатлетов в нейтральном статусе.